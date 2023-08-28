Житель Верховажского района нашел в огороде дореволюционную монету

[ Общество ]

Житель села Чушевицы Верховажского района Николай Коротаевский нашёл в огороде дореволюционную монету, сообщает газета «Верховажский вестник».

«А если точнее, то мне ее нашли куры. Я всегда утверждал, что держать кур в подсобном хозяйстве выгодно. И вот в середине августа на заднем дворе они откопали мне клад. Я подобрал медный пятак 1911 года», - рассказал Николай Васильевич.

По словам нового владельца, на разных интернет-ресурсах подобные монеты можно продать за несколько тысяч рублей, но со своим экземпляром мужчина расставаться не собирается.

Теги: монеты находки
фото из группы газеты "Верховажский вестник" в соцсети
 

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