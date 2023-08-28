За сутки четыре человека потерялись в лесах Вологодской области

[ Происшествия ]

27 августа в лесах Вологодской области потерялись четыре человека.

Двоих – 32-летнего мужчину и 49-летнюю женщину – искали в лесополосе рядом с деревней Кленово Вытегорского района. Около 17:00 их нашли. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ещё одного потерявшегося – 47-летнего мужчину – искали в районе деревни Марыгино Кадуйского округа. Около 21:00 его нашли и вывели из леса. Помощь медиков ему тоже не понадобилась.

«Поиски мужчины 1951 г.р., который ушёл в лес в районе деревни Байдарово Никольского округа продолжаются», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

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