Житель Тотьмы крал велосипеды соседей, чтобы починить свой

В Тотьме полицейские раскрыли серию краж велосипедов марки «Стелс».

Потерпевшие – жильцы одного и того же дома – заявили о пропаже своей техники с разницей в несколько дней. Один из велосипедов стоил 21 500 рублей, второй – 4000 рублей.

Работая по заявлениям, полицейские нашли оба транспортных средства недалеко от места пропажи, причём у одного из них не хватало заднего колеса.

«При обследовании территории полицейские обратили внимание на мужчину, передвигающегося на двухколесном транспорте. Правоохранители решили с ним побеседовать, но мужчина, вместо того чтобы, остановился, прибавил скорость. Полицейские догнали велосипедиста», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный – 28-летний мужчина – признался в содеянном и рассказал, что на его велосипеде лопнуло колесо и для того, чтобы его заменить он украл велосипеды соседей. Колесо от первого не подошло, а вот от второго оказалось в самый раз.

По фактам краж возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.