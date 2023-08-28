В Вологде пока не нашли подрядчика на ремонт сходов с моста 800-летия

[ Общество ]

Администрация Вологды пока не может найти подрядчика на ремонт пешеходных сходов с моста 800-летия. Электронный аукцион не состоялся, так как на него не была подана ни одна заявка.

Лестничные сходы с моста были закрыты еще в прошлом году. В администрации города тогда сообщили, что из-за подмыва грунта опорная балка, на которую опираются сходы моста, провисла. Понадобился ремонт.

В августе на сайте госзакупок появилась документация на электронный аукцион по поиску подрядчика на проведение работ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 942 666,36 рубля. Заявки принимались до 23 августа, однако ни одной за это время не поступило. Аукцион, судя по информации, размещенной на госзакупках, признан несостоявшимся. 

Теги: ремонты мост 800-летия Вологды
 

Последние новости

Житель Тотьмы крал велосипеды соседей, чтобы починить свой
Вологодских ремесленников приглашают на бесплатное обучение
В Вологде пока не нашли подрядчика на ремонт сходов с моста 800-летия
В Тотьме вычислили хулиганов, сломавших городской фонтан
В Череповце "ВАЗ" влетел под полуприцеп: есть пострадавший
В Череповце мотоциклист врезался в стойку с дорожными знаками
Футболисты вологодского «Динамо» проиграли команде «Енисей-2»
Мужчина пострадал при пожаре в Череповецком районе
Житель Череповца обокрал спавшего на дороге пьяного мужчину
Хоккейная «Северсталь» заняла второе место в предсезонном хоккейном турнире