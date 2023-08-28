В Тотьме вычислили хулиганов, сломавших городской фонтан

В Тотьме с помощью камер видеонаблюдения установили личности хулиганов, которые в ночь с 11 на 12 августа, испортили фонтан в центре города.

- Хулиганили молодые люди в только что благоустроенном сквере мореходов - ныряли в чашу фонтана, купались в ней, попутно ломая устройства подачи воды, - сообщили в администрации округа.

Для самих хулиганов выходка могла закончиться куда плачевнее: они могли получить удар электрическим током во время "купания".

Чиновники отмечают, что личности нарушителей помогли установить записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Не только лица, но и их перемещения по Тотьме возможно отследить благодаря этим видеокамерам. Все хулиганы будут в ближайшее время привлечены к ответственности.