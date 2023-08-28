В Череповце "ВАЗ" влетел под полуприцеп: есть пострадавший

[ Происшествия ]

ДТП с автомобилем "ВАЗ 2106" и полуприцепом произошло вечером в субботу, 26 августа, на улице Краснодонцев в Череповце.

ГИБДД
Фото отдела ГИБДД по Череповцу

56-летняя женщина за рулем "шестерки" рассказала, что ее ослепило солнце, и поэтому она совершила наезд на припаркованный грузовик с полуприцепом. В аварии пострадал пассажир ВАЗа, который находился на переднем сидении. Его на месте осмотрели медики, от госпитализации мужчина отказался.

В ГИБДД отмечают, что у женщины-водителя имелись признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования она отказалась. В итоге на нее был составлен протокол, а ВАЗ увезли на спецстоянку. 

Теги: ДТП
 

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