В Череповце "ВАЗ" влетел под полуприцеп: есть пострадавший

ДТП с автомобилем "ВАЗ 2106" и полуприцепом произошло вечером в субботу, 26 августа, на улице Краснодонцев в Череповце.

Фото отдела ГИБДД по Череповцу

56-летняя женщина за рулем "шестерки" рассказала, что ее ослепило солнце, и поэтому она совершила наезд на припаркованный грузовик с полуприцепом. В аварии пострадал пассажир ВАЗа, который находился на переднем сидении. Его на месте осмотрели медики, от госпитализации мужчина отказался.

В ГИБДД отмечают, что у женщины-водителя имелись признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования она отказалась. В итоге на нее был составлен протокол, а ВАЗ увезли на спецстоянку.