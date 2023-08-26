В Чагодощенском районе волонтеры из Вологды починили забор у дома участника СВО

Волонтеры из Вологды съездили в Чагодощенский район, чтобы починить забор у дома участника СВО. С такой просьбой обратился глава семейства: несколько недель назад, когда в доме была его жена и две дочери, произошло нападение. Хулиганы пытались разбить окна камнями и сломали ограждение.

Фото со страницы Виктории Усановой ВКонтакте

Как сообщает вологда.рф, в «Добро.Центре» города Вологды сразу же собралась группа добровольцев, готовых отправиться на помощь к семье Усановых. Волонтеры прибыли на место, за один день укрепили и доделали недостающие части забора, покрасили конструкции. Все необходимое для ремонта они купили и привезли за свой счет.

«Спасибо огромное ребятам-волонтёрам, они умело и качественно доделали наш забор. Очень радует, что есть в наше время такие центры, с такими замечательными людьми, которые поддержат и придут на помощь, несмотря ни на что. Ещё раз всем причастным огромное человеческое спасибо!» — поблагодарила волонтеров Виктория Усанова.

Участники СВО и их семьи могут рассчитывать на помощь волонтеров из Вологды, при этом совсем не важно, проживают они на территории областной столицы или района. Добровольцы собирают гуманитарную помощь, которую отправляют в зону СВО, организуют благотворительные концерты с целью сбора средств, оказывают адресную помощь.

«Волонтерский корпус города Вологды никогда не остается в стороне. Мы оказывали помощь жителям нашего региона во время пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас стараемся поддерживать участников специальной военной операции и их семьи. Наш "Добро.Центр" насчитывает сотни неравнодушных волонтеров, которые готовы совершать добрые дела от чистого сердца», — отметила руководитель «Добро.Центра» Надежда Иванова.

Отметим, что семьи бойцов СВО могут обратиться с вопросами и просьбами в рамках социальной приёмной, которая проводится в Вологде каждую среду с 18:00 до 19:00 на ул. Козлёнской, 2 (МЦ «ГОРКОМ35»). Работу социальной приёмной инициировал мэр Вологды Сергей Воропанов после встречи с родственниками бойцов.