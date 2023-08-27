Футболисты вологодского «Динамо» проиграли команде «Енисей-2»

Вологодское «Динамо» уступило «Енисею-2» в шестом туре Чемпионата Второй футбольной лиги, в дивизионе Б.

Красноярск - самая дальняя точка на карте, куда в этом сезоне предстояло отправиться вологодским футболистам. "Бело-голубые" прибыли в сибирский город накануне, а уже сегодня, в 9 утра по вологодскому времени и в час дня по местному, команды вышли на поле футбольного манежа. Динамовцы нанесли 7 ударов по воротам соперника, но не один из них цели не достиг, а вот футболисты «Енисея-2» смогли воспользоваться ошибкой вологжан, и поразить ворота Семёна Боброва на 87 минуте матча. Результат - 1:0 в пользу клуба с берегов Енисея.

Команда Рудольфа Чесалова после двух поражений подряд в Чемпионате сейчас находится на шестой строчке турнирной таблицы, но может опуститься и ниже после того как будут сыграны сегодня все матчи тура. В следующем туре «Динамо» примет ФК «Иркутск». Этот матч пройдёт 3 сентября.