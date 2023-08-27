Житель Череповца обокрал спавшего на дороге пьяного мужчину

[ Происшествия ]

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в краже.

Потерпевший – 34-летний мужчина – рассказал, что поздно вечером возвращался домой с корпоратива и был сильно пьян. Дорогу он запомнил плохо и, проснувшись утром, обнаружил пропажу телефона и сумки, в которой лежали паспорт и банковская карта. Подозреваемым в краже оказался 33-летний ранее судимый череповчанин. Его задержали.

«Мужчина сознался в совершенном противоправном деянии и рассказал, что в вечернее время он шел в Индустриальном районе города и увидел лежащего мужчину, рядом лежал сотовый телефон. Гаджет злоумышленник сразу подобрал, потом отрезал ремешок от сумки, висевшей у мужчины через плечо, и ушел», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

При помощи телефона подозреваемый украл с банковского счёта потерпевшего шесть тысяч рублей, а потом продал гаджет знакомому. Полицейские нашли и изъяли телефон и скоро вернут его пострадавшему.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Суд заключил мужчину под стражу.

Теги: кража пьяный уголовное дело подозреваемый задержание
 

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