Хоккейная «Северсталь» заняла второе место в предсезонном хоккейном турнире

Череповецкая «Северсталь» проиграла петербургскому СКА, в заключительном матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок Н. Пучкова».

Череповчане открыли счёт уже на четвёртой минуте матча. Александр Жабреев прямо с пятачка отправил шайбу в ворота и на первый перерыв «Северсталь» ушла, ведя в счёте 1:0. Во втором и начале третьего периода команда Андрея Козырева пропустила две шайбы подряд и оказалась в роли догоняющей. Сравнять счёт "желто-черные" смогли в середине третьего периода: шайбу в меньшинстве забросил Никита Рожков - 2:2.

Ключевым в этом матче, пожалуй, стал эпизод на 55-й минуте. Вратарь «Северстали» Константин Шостак далеко выкатился из ворот, чем и воспользовался Василий Глотов, отправив шайбу в пустые ворота. А спустя 18 секунд Михаил Воробьев установил окончательный счёт 4:2 в пользу СКА. Петербуржцы стали победителями своего домашнего турнир, а «Северсталь» с тремя победами и одним поражением заняла второе место.

«Замечательный турнир: и организация, и состав команд. Сегодня была обоюдоострая игра. У нас были моменты. К сожалению, мы проиграли, но этот матч позволит нашей молодёжи расти дальше. Мы получили бесценный опыт. Предсезонка прошла замечательно: мы шли шаг за шагом. Мы перестраиваем команду - получили целую россыпь молодых талантов. Мы - тренерский штаб - очень довольны тем, как ребята впитывают нашу философию, нашу модель игры», - подвёл итоги предсезонной подготовки главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане сегодня возвращаются домой, где и продолжат последнюю подготовку к 16 сезону КХЛ, который для «Северстали» стартует 2 сентября матчем против ХК «Сочи». На этой игре "жёлто-чёрные" проведут благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу». Зрителям, пришедшим на матч, предлагается принести с собой школьные принадлежности и оставить их в фойе Ледового дворца. Акция проводится совместно с благотворительным фондом «Дорога к дому».