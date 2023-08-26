В Вологде пять человек спасли при пожаре в пятиэтажке в Техническом переулке

[ Происшествия ]

В Вологде пять человек спасли при пожаре в пятиэтажном доме в Техническом переулке,35.

Сообщение о возгорании поступило 25 августа в 21:52. Пожар начался в коридоре двухкомнатной квартиры 69-летней пенсионерки. Дым быстро распространился по всем комнатам. Шестеро соседей женщины сами вышли на улицу до прибытия спецслужб.

Спасённых вывели на улицу пожарные. В 22:17 горение полностью ликвидировали. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении со стороны хозяйки горевшей квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Теги: пожар спасли эвакуация неосторожность
фото и видео пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области
 

Последние новости

В Вологде пять человек спасли при пожаре в пятиэтажке в Техническом переулке
Футбольная команда «Олимп» из Вологодского округа завоевала бронзовые медали на международных соревнованиях
В Вологодском округе подросток на питбайке столкнулся с автомобилем
Вологодское «Динамо» сыграет с ивановским «Текстильщиком» в третьем раунде Кубка России по футболу
Хоккейная «Северсталь» одержала три победы на турнире «Кубок Николая Пучкова»
В Вологде здания детсадов №78 и №110 переоборудовали под начальные классы
Архитекторы предлагают разделить набережную Вологды на тематические зоны
Камеры «Ростелекома» помогли поймать преступников в Череповце
Житель Тотемского района через суд взыскал с районной больницы ущерб за ДТП с участием его автомобиля и машины «скорой»
На дороге Воскресенское-Кириллов устанавливают забор от диких животных