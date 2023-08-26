В Вологде пять человек спасли при пожаре в пятиэтажке в Техническом переулке

В Вологде пять человек спасли при пожаре в пятиэтажном доме в Техническом переулке,35.

Сообщение о возгорании поступило 25 августа в 21:52. Пожар начался в коридоре двухкомнатной квартиры 69-летней пенсионерки. Дым быстро распространился по всем комнатам. Шестеро соседей женщины сами вышли на улицу до прибытия спецслужб.

Спасённых вывели на улицу пожарные. В 22:17 горение полностью ликвидировали. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении со стороны хозяйки горевшей квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.