Футбольная команда «Олимп» из Вологодского округа завоевала бронзовые медали на международных соревнованиях

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«Олимп» из Вологодского округа завоевал бронзовые медали Международного футбольного турнира «Наше будущее», который завершился накануне в городе Орша, Республика Беларусь.

«Олимп 2013» одержал семь побед в восьми матчах, обыграв «Динамо» г. Минск, ФК «Минск», «Днепр» г. Могилёв, «Балтика» г. Калининград (дважды, в том числе в матче за третье место 1:0) и другие команды. Единственное поражение, которое не позволило вологжанам бороться за золотые медали, было от борисовского «Уникума» - 1:5.

Чуть ранее, там же в Орше, сильнейшего выявляли юноши 2011-2012 годов рождения. Вологодский «Олимп» завоевал золотые медали, обыграв в финале команду из Воронежа 2:1.

Теги: Футбол детский спорт награды медали
 

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