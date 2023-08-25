Вологодское «Динамо» сыграет с ивановским «Текстильщиком» в третьем раунде Кубка России по футболу

В пятницу в Москве в Доме футбола прошла жеребьевка, определившая хозяев полей в матчах третьего раунда FONBET Кубка России.

Вологодское «Динамо» в 1/64 финала "Пути Регионов" встретится с ивановским «Текстильщиком». Матч пройдёт в областной столице 12 - 14 сентября. Победитель этой пары в дальнейшем сыграет с клубом из Первой лиги.

Напомним, что «Динамо» Вологда на этой неделе во втором раунде "Пути Регионов" Кубка России в серии пенальти обыграл «Спартак» из Костромы 7:6 (0:0 в основное время). А «Текстильщик», также в серии пенальти, был сильнее «Амкала» - 4:3