Хоккейная «Северсталь» одержала три победы на турнире «Кубок Николая Пучкова»

[ Спорт ]

Три победы из трех одержала «Северсталь» на предсезонном хоккейном турнире «Кубок Николая Пучкова», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Череповчане начали турнир игрой против ХК «Сочи» - 7:1, одержав первую победу в это межсезонье. Дублем в этом матче отметились Даниил Вовченко и Егор Степанов. Затем была победа, с минимальным счётом 1:0 над «Сибирью». Победная шайба на счету всё того же Степанова. И 5:2 разгромили екатеринбургский «Автомобилист», благодаря дублю Руслана Абросимова.

Череповчане с 6-ю очками занимают первое место в турнирной таблице. Сегодня у команды Андрея Козырева день отдыха. А в субботу, 26 августа, "желто-черные" сыграют с хозяевами турнира, петербургским СКА. И этот матч, скорей всего, решит судьбу "Кубка Пучкова" и его обладателя.

 

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