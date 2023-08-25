В Вологде здания детсадов №78 и №110 переоборудовали под начальные классы

Более 200 учеников начальных классов с 1 сентября будут заниматься в переоборудованных зданиях детсадов №78 и №110. Это ребята из школ №7 и №24.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в 2023-2024 учебном году в здании детского сада № 78 будут размещены четыре первых класса школы № 7. Три из них общеобразовательные, один – для детей с задержкой психического развития. Также открывается ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. На сегодняшний день в помещениях выполнена покраска стен, проведен ремонт раздевалок, установлены светильники в кабинетах, заменен линолеум. Закуплена необходимая мебель.

«Работы проводились в течение всего лета. Полностью отремонтированы пять классов, переоборудованы пищеблок и обеденный зал, сделаны сантехнические работы. К 1 сентября все должно быть готово. Помещение нам нужно, благодаря ему увеличивается контингент детей», – рассказала директор школы № 7 Марина Савкова.

В здании будут обучаться 103 первоклассника. Помещение поможет школе сократить обучение детей во вторую смену на 15 %. Преподавателями ребят будут педагоги школы № 7, среди которых есть и молодые учителя, начавшие работу в этом году. Всего в школу пришли четыре новых педагога, воспользовавшись мерами соцподдержки, принятыми в Вологде для учителей.

В здании детского сада № 110, где готовят помещения для первоклассников и второклассников школы №24, сейчас ведутся отделочные, электромонтажные и сантехнические ремонтные работы. В раздевалках уже установлены новые окна, идет покраска стен, закрываются радиаторы отопления. В буфеты поставлены посудомоечные машины, идет их подключение. Поставляется необходимая учебная мебель. Здесь с 1 сентября будут обучаться 130 детей в шести классах. Параллельно с ними будет работать детский сад.

«Вижу большой плюс в том, что ребята, окончившие наш детский сад, остались в здании. Родители очень переживали, хотели, чтобы их дети учились здесь. Уплотнения групп не произошло, места хватает всем. Есть еще здание детского сада на улице Народной, где наполняемость также в норме», – отметила заведующая д/с № 110 «Аистенок» Оксана Меледина.

На переоборудование части помещений детских садов под начальные классы были выделены средства из городского бюджета в размере 13,9 млн рублей. Практика предоставления свободных помещений детских садов для первоклассников возобновилась в Вологде в 2021 году, когда к школе № 22 в Ананьино был присоединен детский сад № 50 «Ландыш». В прошлом году была реорганизована школа № 20, к которой присоединили детский сад № 87 «Радуга».

«В этом году в первые классы пойдут около 5300 детей, мы видим наполняемость классов, школы работают в двухсменном режиме. Важно выполнять поручение президента РФ по постепенному сокращению второй смены и оптимизировать процесс обучения. Поэтому продолжаем работу по реорганизации школ. Построив детские сады по нацпроекту «Демография», мы перезапустили дошкольное образование города. Очередей в детские сады нет, нагрузка на существующие учреждения перераспределилась, появилась возможность выделить помещения для начальных классов. Педагоги и родители довольны, адаптация у детей проходит постепенно и плавно. А школы сокращают вторую смену», – подвел итог мэр Вологды Сергей Воропанов.

Задачи по сокращению второй смены решаются и путем строительства новых образовательных учреждений. 1 сентября 2023 года в Вологде при поддержке губернатора Олега Кувшинникова откроется школа на улице Сергея Преминина. В новое здание переедет школа № 41, отдав свой корпус под школу № 3. Это позволит значительно сократить число детей, обучающихся во вторую смену, в мкр Бывалово. Также строится начальная школа в микрорайоне Прилуки на 150 мест. После ее сдачи дети смогут учиться у себя в микрорайоне, в шаговой доступности. В 2022 году в областной столице по нацпроекту «Образование» также открыли учебное заведение на улице Новаторов, которое стало филиалом школы №26.