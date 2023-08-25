Камеры «Ростелекома» помогли поймать преступников в Череповце

Наркокурьеры оставляли закладки прямо в подъездах жилых домов

«Ростелеком» помог остановить деятельность распространителей наркотических средств в Череповце. Жители одного из жилых домов два года сталкивались с хулиганством в подъездах, включая работу наркокурьеров, однако не могли поймать их на месте. Благодаря установленной системе видеонаблюдения «Ростелекома» противоправные действия зафиксированы, и получены улики.

По словам местных жителей, курьеры попадали в подъезды под разными предлогами, например, звонили в домофон и представлялись медицинскими, почтовыми работниками или гостями соседей. Чтобы найти истину, было принято решение об установке системы облачного видеонаблюдения. И это стало эффективным решением проблемы.

Для полного покрытия дома в каждом из четырех подъездов разместили по три записывающих устройства. Камеры расположили на ключевых участках: с видом на входную группу с почтовыми ящиками, в лифте и около его дверей на первом этаже. Под видеонаблюдение так же взяли придомовую территорию, включая парковку. Принятые меры позволили жителям полностью контролировать свой дом и фиксировать любое подозрительное поведение. После того, как деятельность распространителей была обнаружена и зафиксирована, а записи с камер в качестве доказательства переданы жильцами в правоохранительные органы, деятельность преступников прекратилась.

- Видимо, побаиваются теперь использовать наш дом в своих интересах, раз однажды уже попались. Сейчас все тихо и спокойно. В подъездах чисто. Камеры навели полный порядок. Соседи довольны. Все желающие установили себе приложение “Ростелеком ключ”, чтобы при необходимости иметь доступ к камерам в режиме реального времени или просмотреть видеоархив, - рассказала жительница дома Анастасия Смирнова (имя изменено в целях защиты личности).

- Общественная безопасность – приоритет деятельности «Ростелекома», когда мы говорим об интеллектуальных системах видеонаблюдения. Жители домов, в которых установлены камеры, могут быть уверены, что и внешнее, и внутреннее пространства строений контролируются и защищены, а любые нарушители могут быть идентифицированы и привлечены к ответственности, - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.