Житель Тотемского района через суд взыскал с районной больницы ущерб за ДТП с участием его автомобиля и машины «скорой»

В Тотемском районе суд рассмотрел иск местного жителя к Тотемской ЦРБ о взыскании с больницы компенсации ущерба за ДТП с участием автомобиля истца и машины «скорой».

Установлено, что авария произошла на втором километре автодороги Тотьма-Никольск днём 5 декабря 2022 года. Столкнулись автомобили «Тойота Ленд Крузер» и УАЗ скорой помощи.

«В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ» - работник указанной больницы и его пассажир от полученных травм погибли. Дорожно-транспортное происшествие произошло по причине допущенных погибшим водителем нарушений п.13.12 и п.1.5 Правил дорожного движения Российской Федерации», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Тойота» составила 2 279 288 рублей. Страховая компания выплатила мужчине 400 тысяч рублей, а остальную сумму, а также 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 27 869 рублей судебных расходов он просил взыскать с больницы.

В суде представитель ответчика признал иск. Суд постановил взыскать с больницы 1 879 288 рублей ущерба, причинённого в результате ДТП, а также заявленную сумму компенсации судебных расходов. От компенсации морального вреда истец отказался.