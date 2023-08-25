На дороге Воскресенское-Кириллов устанавливают забор от диких животных

На двух участках дороги Воскресенское-Кириллов-Глушково в Кирилловском округе установят защитное ограждение от диких животных. "Забор" высотой 2,5 метра должен помешать лосям выскочить под колеса авто. Ограждение выдерживает температуры от – 50 до + 50, а также снеговую нагрузку не менее 1,5 кН/м2.

«Это первое ограждение, устанавливаемое нами на региональных трассах, – пояснил заместитель губернатора области Антон Стрижов. - Ограждение будет установлено на двух участках дороги общей протяженностью 2,3 км в границах Национального парка «Русский Север». Там ранее случались дорожно-транспортные происшествия с участием лосей и других крупных животных. Цель этих ограждений – направить животных на специально оборудованные переходы».

Только в 2023 году в Вологодской области произошло 13 ДТП с участием диких животных. В этих происшествиях погибли два человека, 21 человек получил травмы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в зонах наиболее вероятного появления животных на автотрассах также выставляются предупредительные дорожные знаки «Дикие животные», расчищаются придорожные полосы, устанавливаются информационные щиты, организуется ночное патрулирование федеральных трасс, чтобы отогнать животных с обочин в лес.