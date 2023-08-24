Система образования Вологодской области вошла в двадцатку лучших по стране

В Вологде завершился областной педагогический совет: два дня специалисты обсуждали вопросы развития системы образования области. Открытие педсовета «Учить! Вдохновлять! Развивать!» прошло в прямом эфире, онлайн трансляцию посмотрели более 13 тысяч человек.

Открытие педсовета состоялось при участии губернатора Олега Кувшинникова и вице-спикера Совета Федерации, Героя России Юрия Воробьева.

В своем выступлении глава региона отметил, что система образования области входит в число 20 лучших в стране, по данным Министерства просвещения. На Вологодчине работает 20 тысяч педагогов и наставников, но потребность в кадрах возрастает ежегодно. Одна из приоритетных задач – привлечение в профессию молодежи и укрепление педагогического состава.

Создаются условия, чтобы абитуриенты выбирали вузы, колледжи и техникумы региона, а затем возвращались работать в школы области. С этой целью выпускникам предоставлена возможность заключать целевые договоры, которые гарантируют последующее трудоустройство. Кроме того, действуют дополнительные меры поддержки студентов-целевиков, например, выплачивается дополнительная стипендия в размере 4000 рублей в месяц. Благодаря этому за последние четыре года целевой набор на педагогические специальности увеличен вдвое.

Следующий этап – внедрение единой модели профориентации, которая обеспечит готовность обучающихся 6-11 классов к профессиональному самоопределению и выбору профессии учителя.

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения – еще одна задача системы образования региона. С 1 сентября в области стартует инициированный Губернатором курс «Герои Вологодчины» для обучающихся 5-8 классов, в рамках которого школьникам будут рассказывать о героизме земляков.

«В новом учебном году перед нами стоит важная задача – продолжать повышать престиж профессии педагога и привлекать молодое поколение в сферу образования. Как подчеркнул губернатор, для появления новых учителей и наставников необходимо создавать условия в школах, колледжах и других образовательных учреждениях, – отметил первый заместитель главы региона Эдуард Зайнак. – Мы продолжим ремонтные работы и создание современных классов со всем необходимым оборудованием. В регионе запланировано открытие новых «Точек роста» и закупка техники в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

В течение двух дней участники областного педсовета обсуждали на семинарах, методических интенсивах, проектных сессиях, в рамках педагогических мастерских актуальные вопросы: снижение документационной нагрузки на педагогов, организацию воспитательной деятельности, аспекты подготовки к ЕГЭ, использования библиотеки цифрового образовательного контента в работе.