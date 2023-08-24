В Череповце завершен первый этап реконструкции очистных сооружений канализации

В Череповце обновляют очистные сооружения канализации. Работы идут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В рамках первого этапа была произведена замена участка канализации диаметром 0,9-1 метр протяжностью 550 метров.

В рамках второго этапа работ в 2024 году будет выполнена замена участка сети канализации протяженностью 874 метра. В результате будет исключен сброс неочищенных сточных вод в бассейн реки Волга во время снеготаяния и дождевых паводков, повысится надежность работы системы водоотведения Череповца.

Работы по реконструкции участка сети напорной канализации планируется завершить к июню 2024 года.

«Река Волга вошла в рейтинг Минприроды самых загрязненных рек России. В связи с чем Президентом поставлена задача к концу 2024 года снизить втрое долю загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. В Череповце, расположенном на берегу Рыбинского водохранилища, входящего в бассейн главной водной артерии – реки Волги, с 2019 года полным ходом идет масштабная реконструкция очистных сооружений канализации», – напомнил заместитель губернатора области Антон Стрижов.

За время реализации проекта проведена полная замена технологического оборудования первичных и вторичных отстойников первой и второй очереди, цеха механического обезвоживания осадка сточных вод, в систему очистки стоков внедрена дополнительная стадия микрофильтрации.

В результате сброс загрязненных сточных вод сокращен на 4,5 миллиона кубических метров в год.