Гранаты и пистолет нашли при разборе старого дома в Вологодском округе

В деревне Захарово Вологодского округа взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали найденные при разборе веранды старого дома боеприпасы.

«Взрывотехники Росгвардии обследовали находку, которой оказались 7 различных гранат, несколько запалов для гранат и стартовый пистолет. Опасности для окружающих они не представляли», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

После идентификации взрывотехники передали боеприпасы на экспертизу.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо отойти на безопасное расстояние, не трогать и не передвигать находку, не приближаться и не подпускать никого к ней, а также в кратчайшие сроки сообщить об обнаружении данного предмета в правоохранительные органы.