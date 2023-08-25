В Грязовецком районе мотоциклист погиб в ДТП

[ Происшествия ]

В ДТП в Грязовецком районе погиб 20-летний мотоциклист.

Инцидент произошёл на автодороге Вологда-Ростилово между населённым пунктом Свистуново и Грязовцем 24 августа в 22:45. По предварительным данным, пострадавший, управляя мотоциклом «Хонда», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль «грейт Волл» под управлением 32-летнего мужчины.

Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Теги: ДТП мотоциклист гибель человека авария проверка
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области
 

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