Два новых авто для тушения лесных пожаров поступили в Вологодскую область

Лесопожарные службы Вологодской области получили два грузовых автомобиля ГАЗ по национальному проекту «Экология», инициированному президентом РФ. Общая стоимость техники - 14,2 млн. рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

ГАЗы было решено направить в Череповецкий и Великоустюгский лесхозы - филиалы САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз». Они будут использоваться лесопожарными формированиями для доставки необходимых грузов при тушении пожаров в условиях бездорожья.

Грузовые автомобили оснащены гидравлической краново-манипуляторной установкой, которая поможет оперативно осуществлять погрузочно-разгрузочные работы одним человеком. Ранее для организации таких работ требовалась помощь рабочих и спецтехники.

По оценке специалистов, грузовики хорошо адаптированы к сложным климатическим условиям и экстремальным ситуациям, благодаря простоте конструкции и доступности запчастей имеют высокую ремонтопригодность и низкую стоимость обслуживания.

«Обновление грузового автомобильного парка лесопожарных формирований области по национальному проекту «Экология» началось с 2019 года, - рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков. – Сейчас закуплено четыре грузовых автомобиля с учетом двух новых. Обновление автопарка будет продолжено. Планируется приобрести в 2024 году семь, а в 2025 году еще три грузовых автомобиля».

В 2023 году в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом, приобретена лесопожарная техника на общую сумму 24,1 млн рублей.