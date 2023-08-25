В Череповецком районе местные жители сами потушили пожар в гараже односельчанина

В деревне Козлово Череповецкого района местные жители сами потушили пожар в гараже односельчанина.

Сообщение о возгорании поступило 24 августа в 18:30.

«На место незамедлительно выехали два пожарных расчёта в составе 5 человек. Однако неравнодушные жители деревни самостоятельно сумели ликвидировать пожар до их прибытия», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Установлено, что внутри находился снятый с учёта автомобиль «Ода» ИЖ 2126. До момента пожара собственник – 59-летний мужчина – не заходил в гараж около месяца.

Причины возгорания устанавливают специалисты.