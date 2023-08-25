Вологодская область помогла Алчевску отремонтировать и оснастить новое здание МФЦ

Вологодская область оказала шефскую помощь в капитальном ремонте и оснащении нового здания МФЦ. Готовность объекта к открытию губернатор Олег Кувшинников оценил в ходе визита в Алчевск вместе с главой администрации города Альбертом Апшевым.

«Большим вызовом для нас было переоборудовать такое просторное помещение в Алчевске по стандартам, утвержденным Минэкономразвития РФ. Мы выделили средства из регионального бюджета и справились с этой задачей достойно благодаря слаженной и оперативной работе вологодских строителей и компьютерщиков. На сегодняшний день по своим техническим характеристикам новый МФЦ стал лучшим в Луганской Народной Республике. Строительная готовность объекта очень высокая. Я рад, что он откроет свои двери для посетителей уже в ближайшее время. Все услуги жители смогут получать в одном месте, быстро и качественно», – отметил Олег Кувшинников.

Капремонт здания проводился с июня, за три месяца выполнена перепланировка и отделка помещений общей площадью порядка 550 квадратных метров, оснащение оборудованием. Строительно-ремонтные работы включали заливку стяжки пола, возведение перегородок, устройство подвесных потолков, оштукатуривание и окраску стен, электромонтажные и сантехнические работы, устройство систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Фасад здания тоже приведен в порядок.

Для полноценной работы помещения оснастили мебелью, компьютерной и оргтехникой. Приобретены и установлены сейфы для хранения документов, брифинг, детский уголок, комплект оборудования для электронной очереди. Униформа закуплена для сотрудников, которые будут непосредственно работать с заявителями. Все оснащение соответствует единому фирменному стилю «Мои документы».

Альберт Апшев рассказал, что ранее в здании располагалось частное отделение банка. Он прекратил свою работу в 2014 году, когда в Киеве произошел переворот, и против жителей Донбасса началась антитеррористическая операция. Руководство банка в спешном порядке покинуло город, здание долгое время пустовало. Государственной собственностью оно стало в прошлом году.

«Благодарю Вас, Олег Александрович, за помощь в модернизации и оснащении здания. Теперь жители Алчевска смогут получать услуги в комфортных условиях в большом помещении в центре города. Здесь оборудована зона ресепшена, зал ожидания, электронная очередь, есть все необходимые помещения для сотрудников и уголок для детей. О таких условиях мы даже не мечтали. Отдельная благодарность вологодским строителям, которые работали стахановскими темпами. Зимой в здании будет тепло, летом комфортно», – сказал Альберт Апшев.

В модернизированном отделении МФЦ будет работать 18 окон обслуживания посетителей, что вдвое больше, чем сейчас. К слову, в настоящее время посетителей временно принимают в другом здании, где ежедневно работает восемь окон приема. Обслуживание осуществляется только по предварительной записи.

Кроме того, создан сектор пользовательского сопровождения на четыре рабочих места с зоной доступа к Единому порталу госуслуг. Посетители смогут самостоятельно подать запрос на предоставление услуг в электронной форме и при необходимости воспользоваться консультационной и организационно-технической поддержкой.

«Здесь можно оформить все документы: зарегистрировать недвижимость, оформить пособия, сменить фамилию, заменить паспорт, оформить материнский капитал. В современных комфортных условиях жители будут получать 41 услугу», – пояснила оператор МФЦ Людмила.

После запуска нового объекта срок предоставления услуг сократится, станет меньше время ожидания в очереди, повысится качество предоставления услуг. Услугами многофункционального центра будет охвачено все население города.