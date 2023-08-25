Шесть школ искусств отремонтируют в Вологодской области в этом году

В 2023 году по программе губернатора «Детская школа искусств – вектор развития» капитально ремонтируют шесть школ искусств. Это Кадниковская ДШИ в Сокольском округе, Вашкинская музыкальная школа, Устюженская, Кичменгско-Городецкая, Чагодская и Сямженская школы искусств. Несколько учреждений начнут работу в этом учебном году уже в обновленных помещениях, в остальных ремонты еще продолжатся, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ремонт здания филиала Чагодской детской школы искусств в Сазоново завершен. Обновлен фасад здания и кабинеты, установлены новые окна, заменена электропроводка. Работы в здании самой ДШИ в Чагоде, которая в этом году отмечает 60-летний юбилей, выполнены на 55%. Подрядная организация проводит замену системы электрооборудования и отделку помещений.
На 85% выполнен ремонт в Сямженской детской школе искусств: заменены системы электропроводки, водоснабжения и водоотведения, установлено новое сантехническое оборудование, в кабинетах покрашены стены, уложена плитка в коридоре, установлены подвесные потолки, новые двери. Для школы также закуплена мебель и учебные материалы. К 1 сентября обновленная школа распахнет свои двери для учеников.
В Детской школе искусств имени Н.П. Парушева в селе Кичменгский Городок ремонтные работы выполнены на 65%. Пять кабинетов подготовлены для финишной облицовки и покраски стен. В остальных классах, репетиционных залах и фойе заменены полы, покрашены стены, установлены новые двери. Завершается отделка санузлов. Идет ремонт входной группы.
Продолжается ремонт в Вашкинской детской музыкальной школе. В настоящее время в здании заменена старая электропроводка, починена кровля, установлены окна и двери. Отремонтированы все учебные помещения и санузлы. Готовность учреждения – 85%. Работы планируют завершить согласно контракту 24 октября.
Большие перемены ждут и Кадниковскую детскую школу искусств имени В.А. Гаврилина. Капитальный ремонт здесь выполнен на две трети: отремонтирована крыша, установлена водосточная система. Продолжается внутренняя отделка, электромонтажные работы, установка системы отопления.
Капитальный ремонт Устюженской школы искусств имени В.У. Сипягиной-Лилиенфельд еще только стартовал. 31 мая 2023 года состоялся повторный аукцион на выбор подрядчика, сам контракт заключен в июне. В учреждение доставили материалы для стропильной кровли, расчистили чердачные помещения, выпилили аварийные участки кровли. В планах – модернизация учебных кабинетов, концертного зала и раздевалки, замена окон. Ремонт будет идти до конца этого года.
«Программа «Детская школа искусств – вектор развития», инициированная губернатором Олегом Кувшинниковым, реализуется в Вологодской области с 2021 года, – отметила заместитель главы региона Лариса Каманина. – В первый год по ней была отремонтирована только одна ДШИ – в Кириллове, в 2022 году – уже пять школ, а в 2023-м модернизация проходит в шести школах искусств. Объем финансирования за 2021 и 2022 год составил более 34 млн рублей, а в 2023 году – 41,5 млн рублей. В рамках программы ДШИ не только ремонтируют, но и закупают туда новую мебель, современное звуковое и световое оборудование, оргтехнику, учебные материалы – всё необходимое для организации комфортного учебного процесса. Областная программа является логичным дополнением одному из направлений нацпроекта «Культура», в рамках которого также проходят масштабные ремонты в школах искусств. В этом году по нацпроекту модернизируется Сокольская ДШИ».