Шесть школ искусств отремонтируют в Вологодской области в этом году

В 2023 году по программе губернатора «Детская школа искусств – вектор развития» капитально ремонтируют шесть школ искусств. Это Кадниковская ДШИ в Сокольском округе, Вашкинская музыкальная школа, Устюженская, Кичменгско-Городецкая, Чагодская и Сямженская школы искусств. Несколько учреждений начнут работу в этом учебном году уже в обновленных помещениях, в остальных ремонты еще продолжатся, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ремонт здания филиала Чагодской детской школы искусств в Сазоново завершен. Обновлен фасад здания и кабинеты, установлены новые окна, заменена электропроводка. Работы в здании самой ДШИ в Чагоде, которая в этом году отмечает 60-летний юбилей, выполнены на 55%. Подрядная организация проводит замену системы электрооборудования и отделку помещений.

На 85% выполнен ремонт в Сямженской детской школе искусств: заменены системы электропроводки, водоснабжения и водоотведения, установлено новое сантехническое оборудование, в кабинетах покрашены стены, уложена плитка в коридоре, установлены подвесные потолки, новые двери. Для школы также закуплена мебель и учебные материалы. К 1 сентября обновленная школа распахнет свои двери для учеников.

В Детской школе искусств имени Н.П. Парушева в селе Кичменгский Городок ремонтные работы выполнены на 65%. Пять кабинетов подготовлены для финишной облицовки и покраски стен. В остальных классах, репетиционных залах и фойе заменены полы, покрашены стены, установлены новые двери. Завершается отделка санузлов. Идет ремонт входной группы.

Продолжается ремонт в Вашкинской детской музыкальной школе. В настоящее время в здании заменена старая электропроводка, починена кровля, установлены окна и двери. Отремонтированы все учебные помещения и санузлы. Готовность учреждения – 85%. Работы планируют завершить согласно контракту 24 октября.

Большие перемены ждут и Кадниковскую детскую школу искусств имени В.А. Гаврилина. Капитальный ремонт здесь выполнен на две трети: отремонтирована крыша, установлена водосточная система. Продолжается внутренняя отделка, электромонтажные работы, установка системы отопления.

Капитальный ремонт Устюженской школы искусств имени В.У. Сипягиной-Лилиенфельд еще только стартовал. 31 мая 2023 года состоялся повторный аукцион на выбор подрядчика, сам контракт заключен в июне. В учреждение доставили материалы для стропильной кровли, расчистили чердачные помещения, выпилили аварийные участки кровли. В планах – модернизация учебных кабинетов, концертного зала и раздевалки, замена окон. Ремонт будет идти до конца этого года.