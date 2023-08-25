В Вологде двоих заключенных осудили за побег по предварительному сговору

В Вологде суд вынес приговор 23-летнему и 25-летнему заключённым колонии, признанным виновными в побеге по предварительному сговору.

Инцидент произошел днём 17 мая 2023 года. В тот день подсудимые в составе группы осуждённых прибыли на территорию ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» для подсобных работ.

«Подсудимые, не желая отбывать наказание в виде лишения свободы, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, умышленно, из личной заинтересованности, без разрешения самовольно покинули производственный объект, подошли к забору, огораживающему территорию, перелезли через него, после чего скрылись», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В тот же день мужчин задержали у дома №1 на улице Гончарной. Они признали вину.

По совокупности приговоров суд назначил 23-летнему осуждённому наказание в виде двух лет колонии строгого режима, а его 25-летнему сообщнику – один год, шесть месяцев и 10 дней колонии строгого режима.