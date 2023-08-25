Уникальную мелодию Вологды создадут музыканты-экспериментаторы

Музыканты-экспериментаторы из Санкт-Петербурга, Сочи, Владимира, Череповца и Вологды создадут уникальную композицию из звуков областной столицы.
В начале сентября они соберутся в Вологде и будут записывать звуки города, затем сведут все в единый трек.
- Премьера музыки Вологды состоится 3 сентября в творческом пространстве «Салют, молодёжь!». Можно будет не только услышать результат работы экспериментальной лаборатории, но и узнать, как ее создавали, - сообщил мэр Сергей Воропанов на своей странице в соцсети.