Уникальную мелодию Вологды создадут музыканты-экспериментаторы

Музыканты-экспериментаторы из Санкт-Петербурга, Сочи, Владимира, Череповца и Вологды создадут уникальную композицию из звуков областной столицы.

В начале сентября они соберутся в Вологде и будут записывать звуки города, затем сведут все в единый трек.