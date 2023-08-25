В Череповце тело пропавшей женщины нашли в реке

В Череповце в реке Шексне нашли тело пропавшей женщины, сообщает официальный сайт города.

Тело обнаружили неподалёку от усадьбы Гальских днём 24 августа.

«Нам позвонили полицейские, попросили достать тело из воды. Женщина была у самого берега со стороны Зашекснинского района», — рассказал cherinfo директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Предположительно, погибшая – 45-летняя Анна Лучинските. Она ушла из дома рано утром 21 августа и с тех пор о её местонахождении ничего не было известно. Обстоятельства её гибели устанавливаются.