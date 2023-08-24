В Вохтоге на балконе жилого дома обнаружили тело мужчины

22 августа в Вохтоге при уборке пустующей муниципальной квартиры на балконе нашли тело мужчины, которое было спрятано среди различных бытовых предметов.

Фото СКР с места преступления

На место вызвали следователей и криминалистов. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

- По одной из версий прежний наниматель квартиры 66 лет в ходе ссоры ударил ножом 49-летнего гостя, причинив смертельное ранение, а затем спрятал тело погибшего. В конце июля пенсионер скончался, так и не сообщив об убийстве в правоохранительные органы, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Ведется следствие.