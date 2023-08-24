В Вохтоге на балконе жилого дома обнаружили тело мужчины

[ Происшествия ]

22 августа в Вохтоге при уборке пустующей муниципальной квартиры на балконе нашли тело мужчины, которое было спрятано среди различных бытовых предметов. 

СКР
Фото СКР с места преступления

На место вызвали следователей и криминалистов. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. 

- По одной из версий прежний наниматель квартиры 66 лет в ходе ссоры ударил ножом 49-летнего гостя, причинив смертельное ранение, а затем спрятал тело погибшего. В конце июля пенсионер скончался, так и не сообщив об убийстве в правоохранительные органы, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Ведется следствие. 

Теги: убийство
 

Последние новости

В Вохтоге на балконе жилого дома обнаружили тело мужчины
Житель Череповца получил условный срок за использование поддельных водительских прав
Четыре человека пострадали в столкновении "Лады" и "Рено" на трассе в Череповецком районе
Вологжанину грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество в отношении знакомых
Конькобежка Дарья Кренделёва завоевала серебряную медаль на "Летнем кубке СКР"
В Череповце передумали ограничивать движение трамваев из-за ремонта моста
Трехметровый деревянный конь появится на Октябрьской набережной в Череповце
Ярмарка детских кружков и секций пройдет в Вологде 26 августа
В Соколе продают одну из самых дешевых квартир в России
Более 600 вологодских семей устроили детей в частные садики по сертификату