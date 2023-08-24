Житель Череповца получил условный срок за использование поддельных водительских прав

[ Общество ]

В Череповце суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в приобретении и хранении поддельного водительского удостоверения.

Установлено, что в конце февраля 2023 года мужчина по объявлению в мессенджере заказал права на своё имя и через несколько дней получил поддельный документ.

«Через пару месяцев мужчина ехал за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2112» по одной из улиц г.Череповца, где и был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проверке документов злоумышленник предъявил вышеуказанное водительское удостоверение, заведомо зная, что оно является поддельным. Данное удостоверение было изъято», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Экспертиза подтвердила, что изъятое удостоверение оказалось поддельным. Подсудимый признал вину.

Приговором суда череповчанину назначено наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Теги: поддельные документы водительские права уголовное дело суд приговор
 

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