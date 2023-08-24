Вологжанину грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество в отношении знакомых

В Вологде утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

Установлено, что в июне 2022 года мужчина сказал знакомому, что работает в крупном магазине электроники и имеет возможность приобрести бытовую технику со скидкой. Потерпевшей дал ему 295 тысяч рублей, чтобы купить некую технику, а обвиняемый забрал деньги себе и потратил их на личные нужды.

«В тот же период времени аналогичным образом мужчина поступил и с двумя другими своими знакомыми в г. Вологде, которые передали ему денежные средства для приобретения бытовой техники на общую сумму 50000 рублей. Вырученными в результате обмана денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению», - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Вологжанину грозит до шести лет лишения свободы.