В Череповце передумали ограничивать движение трамваев из-за ремонта моста

[ Общество ]

Ограничение трамвайного движения из-за ремонта на Ягорбском мосту в Череповце, которое анонсировали на 26-27 августа, отменяется.

-  Прочитали ваши комментарии - видим, какие неудобства вам доставили вынужденные ограничения 19 и 20 августа. Хотим, чтобы было комфортно передвигаться по Череповцу даже во время дорожных работ, - пишет в соцсети мэр Вадим Германов.

По его словам, специалисты проанализировали, как идет ремонт деформационных швов. Основные демонтажные работы под трамвайными путями подрядчик успел завершить 19-20 августа . Поэтому было решено, что в эти выходные трамваи останавливать не будут.  Новое техническое решение позволит подрядчику не отступать от технологии работ, при этом сроки не изменятся, а качество не пострадает.

Теги: трамваи мэрия Череповца
 

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