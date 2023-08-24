Трехметровый деревянный конь появится на Октябрьской набережной в Череповце

Аллея с пятью арт-объектами появится на Октябрьской набережной в Череповце в рамках работ по благоустройству. Это будут конь, гребень, старинный ключ, подвеска и бусы.

"В общую концепцию набережной отлично впишется историческая аллея с пятью арт-объектами. В их основе древние изделия, которые нашли во время археологических раскопок. Эти изделия хранятся в Музее археологии. Среди них подвеска, бусы, традиционная игрушка в виде деревянного коня, гребень и старинный ключ. Мы их масштабируем, установим вдоль булыжной мостовой в глубине этого участка набережной", — говорит глава проектной группы "Шаги" Михаил Приёмышев.

Проект благоустройства также подразумевает сохранение образа леса у реки. Объекты и навесы тоже будут с природным дизайн-кодом. Фишка проекта — экотропа, она будет проходить среди деревьев, сообщает сайт мэрии Череповца.

Территория от улицы Горького до Октябрьского моста победила в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство начнется в следующем году.