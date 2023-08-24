Ярмарка детских кружков и секций пройдет в Вологде 26 августа

Выбрать кружки и секции, которые будет посещать ребенок в новом учебном году, предлагают родителям Вологды. 26 августа в Вологодской слободе пройдет выставка услуг допобразования. В ней примут участие более 40 организаций города - как государственных, так и частных.

- Участники выставки – это наши муниципальные учреждения, а также частные творческие мастерские, языковые школы, спортивные студии, центры подготовки детей к школе и экзаменам, театры, центры развитие речи и ИТ-центры. Каждый из них готов лично ответить на вопросы по программе занятий для вашего ребенка, - сообщила на своей странице в соцсети начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Кроме того, на территории Вологодской слободы будут проводиться мастер-классы и интерактивы для детей. Ознакомиться с программой можно в группе выставки.

Выставка будет работать с 12 до 16 часов.