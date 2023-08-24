В Соколе продают одну из самых дешевых квартир в России

[ Общество ]

Сервис "Домклик" опубликовал пять самых дешевых квартир в России. Сразу две из них расположены в Воркуте, одна - в Троицке Челябинской области, одна - в Ульяновске, а еще одна - в городе Сокол.

Фото с сервиса "Домклик"

Так, за сокольскую "двушку" на втором этаже деревянного дома 1930 года постройки просят всего 160 тысяч рублей. Площадь квартиры - 44.3 м². В объявлении говорится, что есть отопление и канализация, холодная вода. Жилплощадь требует ремонта.

Но лидером рейтинга дешевого жилья стала "однушка" в Воркуте. Там 30,6 квадратных метра в кирпичном доме 1991 года постройки можно приобрести всего за 100 тыс. рублей

 

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