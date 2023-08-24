Более 600 вологодских семей устроили детей в частные садики по сертификату

С 2022 года в Вологодской области действует региональная программа, которая позволяет устроить ребенка в частный детский сад с частичной оплатой услуг учреждения за бюджетный счет.

Проект «Сертификат дошкольника» реализуется для поддержки семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые по разным причинам не смогли попасть в муниципальный детский сад и обращались в частные учреждения.

«Были случаи, когда в муниципальных учреждениях не хватало мест, чтобы принять всех детей. Тогда родители выбирали частные детские сады. Стоимость услуг в таких заведениях значительно выше, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. - В 2021 году депутаты фракции «Единая Россия» предложили реализовать проект «Сертификат дошкольника». Благодаря нему часть затрат семьям компенсируются. Только во втором квартале 2023 года сертификатом воспользовались более 660 вологодских семей».

Сертификат предусматривает ежемесячную компенсацию родителям до трех лет, которые обучаются по программам дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет до четырех тысяч рублей за оплату услуг частного детского сада.

В этом году выплаты по сертификату могут получить 850 родителей. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 40 миллионов рублей.

Документом воспользовалась и семья Павла Чернышева из Вологодского округа.

«Мы живем в поселке Можайское. Здесь есть детский сад, но он принимает детей в возрасте 2-х лет. А дочери только 1,5 года, - рассказал Павел Чернышев. - Мы с женой оба работаем, поэтому сад нам необходим. В администрации округа предложили вариант – направить ребенка в частный детский сад и компенсировать оплату. Мы согласились. И это очень удобно! Смогли подобрать садик как раз по маршруту от дома до места работы. Порадовало, что для детей есть много развивающих занятий, игр и активностей. И условия комфортные и безопасные».

Добавим, для того чтобы получать компенсацию, родителю необходимо обратиться в управление образования муниципалитета и предоставить необходимые документы на получение выплаты.