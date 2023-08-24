В Сямженском районе осудили мужчину, который передал управление своей машиной пьяной женщине, а та устроила смертельное ДТП

[ Общество ]

В Сямженском районе суд привлёк мужчину к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии опьянения.

Как NewsVO сообщал ранее, 31 июля в 22:55 на 19 километре автодороги Алферовская — Житьево — Сямжа автомобиль «Грейт Волл» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 51-летняя женщина-водитель  и один из пассажиров – 54-летний брат женщины – погибли. Ещё двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Одним из пострадавших оказался подсудимый - владелец автомобиля. Было установлено, что он пустил за руль пьяную женщину без водительских прав.

«Собственник автомобиля с протоколом об административном правонарушении не согласился. Суду пояснил, что запаха алкоголя от лица, которому передал право управления транспортным средством, не чувствовал. Не знал, что женщина находится в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Исследовав доказательства по делу, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на один год и шесть месяцев. Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу.

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