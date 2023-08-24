В зону СВО отправили лесоматериалы для вологодских бойцов

«Вологдалесхоз» отправляет лесоматериалы для нужд бойцов в зоне проведения специальной военной операции, сообщает сайт правительства Вологодской области.

Так, на этой неделе два лесовоза и погрузчик с 80 кубометрами леса отправились в Луганскую Народную Республику из Бабушкинского округа. В начале августа в зону проведения СВО были доставлены 100 кубометров древесины из Великоустюгского округа. Всего в ходе акции планируется отправить 1000 кубометров пиломатериалов.