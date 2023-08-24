В зону СВО отправили лесоматериалы для вологодских бойцов

[ Общество ]

«Вологдалесхоз» отправляет лесоматериалы для нужд бойцов в зоне проведения специальной военной операции, сообщает сайт правительства Вологодской области. 

Так, на этой неделе два лесовоза и погрузчик с 80 кубометрами леса отправились в Луганскую Народную Республику из Бабушкинского округа. В начале августа в зону проведения СВО были доставлены 100 кубометров древесины из Великоустюгского округа. Всего в ходе акции планируется отправить 1000 кубометров пиломатериалов.

«Помощь требуется мотострелковому полку, в котором несут службу наши земляки, - рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков. - Грузовые автомобили повезли на передовую круглый лес для возведения блиндажей и различных укрытий для личного состава и военной техники. Есть такая пословица «Дома и стены помогают». Ее смысл также в том, что малая родина и земляки дают человеку силы и уверенность. Мы надеемся, что наше участие поможет бойцам создать необходимую защиту».

Теги: сво
 

Последние новости

В Сямженском районе осудили мужчину, который передал управление своей машиной пьяной женщине, а та устроила смертельное ДТП
В зону СВО отправили лесоматериалы для вологодских бойцов
Футболисты вологодского «Динамо» вышли в третий круг Кубка России по футболу
Карнавальным шествием начнется Фестиваль уличных театров в Череповце
Четыре человека пострадали в ДТП в Шекснинском районе
Десятки домов в центре Вологды останутся без горячей воды 24 августа
В Бабушкинском районе 18-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил подростка
В Тотьме ремонтируют деревянные тротуары
Жительница Сямженского округа отправится в колонию за убийство сына
В Череповце суд не стал привлекать подростка к уголовной ответственности за избиение сверстника