Футболисты вологодского «Динамо» вышли в третий круг Кубка России по футболу

В 1/128 финала «Пути Регион» вологжане накануне принимали «Спартак» из Костромы. Основное время матча завершилось вничью, 0:0. А в серии послематчевых пенальти удачливее были хозяева поля - 7:6. Победный гол у "бело-голубых" забил Никита Кореев. Отметим также вратаря «Динамо» Семёна Боброва, который отразил два 11-метровых, и оставил шанс на победу своей команде.



«На самом деле тяжёлый матч для команды. И, понятно что, тут по горячим следам разбирать игру не хочется, хочется поблагодарить футболистов за то, что они высокий уровень мотивации показали. И, то что мы обсуждали перед игрой, что возможно будет тяжело и что нужно будет где-то за счёт морально-волевых потерпеть, переломить игру в нужное для нас русло. И сегодня нам противостоял хороший соперник, с хорошим подбором игроков и с возможностями... По этому, самое главное что нам сегодня удалось, это о чём мы мечтали долгое время, при полном стадион одержать какую-то важную победу. Сегодня она получилась вообще максимально для наших любимых болельщиков как триллер, в серии пенальти...», сказал на послематчевой пресс-конференции старший тренер «Динамо» Вологда, Рудольф Чесалов.



Следующий раунд Кубка России пройдёт 12 - 14 сентября. Соперник вологодской команды будет известен позднее.

