Карнавальным шествием начнется Фестиваль уличных театров в Череповце

Фестиваль уличных театров пройдет в Череповце в седьмой раз. 30 коллективов из разных уголков России устроят в городе праздник с карнавальным шествием. Участники пройдут от площади Милютина до амфитеатра у Дворца металлургов.

- Обратите внимание, что в это время, с 12 до 13 часов, будет временно ограничено движение по улице Ленина от Советского проспекта до Сталеваров и улице Сталеваров от Ленина до ДКМ. Менять автобусные маршруты не будем. Прикладываем к посту карту, чтобы вы спланировали свои передвижения, - пишет в соцсети мэр Вадим Германов.

Представления будут показывать с 13 часов на южной стороне Дворца металлургов. Вся территория разбита на площадки, где череповчане и гости города смогут посмотреть выступления и попробовать свои силы на мастер-классах.