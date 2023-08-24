Четыре человека пострадали в ДТП в Шекснинском районе

[ Происшествия ]

В Шекснинском районе четыре человека пострадали в ДТП на 76 километре автодороги Вологда-Тихвин.

Инцидент произошёл 23 августа в 11:36. Столкнулись автомобили Лада Гранта и «Шевроле Авео». 83-летний водитель Лады при повороте налево со второстепенной дороги повернул на полосу встречного движения, где столкнулся со вторым авто под управлением 27-летнего мужчины, который ехал в сторону Вологды.

Оба водителя и их пассажиры – 63-летний мужчина и 71-летняя пенсионерка – получили травмы, сообщает ГИБДД Вологодской области.

фото ГИБДД по Вологодской области
 

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