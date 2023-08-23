В Тотьме ремонтируют деревянные тротуары

На территории Тотьмы идет ремонт деревянных тротуаров.

- Делаем это, в том числе, в рамках реализации программы «Народный бюджет», которая появилась благодаря предложению губернатора области Олега Кувшинникова в 2015 году. Объём работ на улицах Белоусовской, Урицкого, Бабушкина составил 427 квадратных метров, общая протяжённость - 475 метров. Подрядчиком выступило местное предприятие ООО «Тотьмастрой», - сообщил глава Тотемского муниципального округа Сергей Селянин.

Всего на работы потрачено 717,5 тысяч рублей, из них средства областного бюджета - более 500 000, местного - почти 180 000, 35,8 тысяч рублей внесли горожане.