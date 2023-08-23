Жительница Сямженского округа отправится в колонию за убийство сына

Суд вынес приговор 66-летней жительнице деревни Георгиевской Сямженского округа, признанной виновной в убийстве 45-летнего сына.

Установлено, что в ночь на 27 августа 2022 года пьяная женщина во время застолья несколько раз ударила потерпевшего ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

«В ходе следствия обвиняемая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за убийство супруга, была заключена под стражу», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.