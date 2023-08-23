В Череповце суд не стал привлекать подростка к уголовной ответственности за избиение сверстника

В Череповце суд рассмотрел уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, избившего сверстника.

Установлено, что инцидент произошёл на Курсантском бульваре вечером 30 ноября 2021 года. Драка между подростками произошла из-за словесного конфликта.

«В ходе драки несовершеннолетний 2010 года рождения нанес несколько ударов ногами по лицу другому несовершеннолетнему 2009 года рождения», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В ходе обследования у потерпевшего был диагностирован перелом носа, ссадины, гематомы и контузия правого глаза. Эксперты расценили травмы как лёгкий вред здоровью.

«По вышеуказанному факту было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности – 14 лет», - также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Тем не менее, суд взыскал с родителей подростка 150 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.