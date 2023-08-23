В Вологодской области объявлен дополнительный набор на IT-специальности

[ Общество ]

Два учебных заведения Вологодской области объявили донабор на специальности, связанные с IT-сферой. Так, свободными остаются 26 бюджетных мест в Череповецком государственном университете и пять бюджетных мест в Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже.

Институт информационных технологий Череповецкого государственного университета до 28 августа принимает заявления от абитуриентов по шести направлениям подготовки:

  • Прикладная математика и информатика (Искусственный интеллект) – три бюджетных места;
  • Радиофизика (Интеллектуальные системы передачи и обработки информации) – три бюджетных места;
  • Программная инженерия (Искусственный интеллект) – одно бюджетное место;
  • Автоматизация технологических процессов и производств (Интеллектуальные системы в современных автоматизированных производствах) – четыре бюджетных места;
  • Мехатроника и робототехника (Интеллектуальные технологии в робототехнике) – шесть бюджетных мест;
  • Управление в технических системах (Управление и информатика в технических системах) – девять бюджетных мест.

Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж объявил дополнительные набор на направление подготовки «Оператор информационных систем и ресурсов» (пять бюджетных мест). Прием документов продлился до 25 ноября, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Теги: высшее образование IT
 

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