В Вологодской области объявлен дополнительный набор на IT-специальности

Два учебных заведения Вологодской области объявили донабор на специальности, связанные с IT-сферой. Так, свободными остаются 26 бюджетных мест в Череповецком государственном университете и пять бюджетных мест в Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже.

Институт информационных технологий Череповецкого государственного университета до 28 августа принимает заявления от абитуриентов по шести направлениям подготовки:

Прикладная математика и информатика (Искусственный интеллект) – три бюджетных места;

Радиофизика (Интеллектуальные системы передачи и обработки информации) – три бюджетных места;

Программная инженерия (Искусственный интеллект) – одно бюджетное место;

Автоматизация технологических процессов и производств (Интеллектуальные системы в современных автоматизированных производствах) – четыре бюджетных места;

Мехатроника и робототехника (Интеллектуальные технологии в робототехнике) – шесть бюджетных мест;

Управление в технических системах (Управление и информатика в технических системах) – девять бюджетных мест.

Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж объявил дополнительные набор на направление подготовки «Оператор информационных систем и ресурсов» (пять бюджетных мест). Прием документов продлился до 25 ноября, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.