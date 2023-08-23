Вологжанина осудили за покушение на убийство пяти человек, совершенное в 2007 году

В Вологодской области суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в покушении на убийство пяти человек, совершённое в 2007 году.

«24 февраля 2007 года на перекрестке улиц Советская–Беднякова г. Сокола двое местных жителей, в возрасте от 24 до 26 лет, в ходе конфликта с группой мужчин применили охотничьи ружья. Выстрелами в сторону автомобиля с людьми они ранили двух пассажиров, один из которых скончался на следующий день», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Преступление оставалось нераскрытым в том числе потому, что участники конфликта были вовлечены в полукриминальную деятельность по разделу сфер влияния в местном бизнесе и не желали сотрудничать со следствием. Тем не менее, работа по уголовному делу продолжалась и удалось установить, что смерть потерпевшего наступила в результате умышленных действий 24-летнего злоумышленника, который уже умер.

Осуждённому назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.