В Череповце годовалый ребёнок выпал из окна на четвертом этаже

Утром 22 августа из окна дома на улице Боршодской в Череповце выпал маленький ребенок.

Директор городского Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков рассказал журналистам, что мальчик после падения плакал, приехала скорая и увезла его в больницу. Сейчас ребенок, возраст которого 1 год и 8 месяцев, находится в реанимации.

Известно, что выпал он из квартиры на четвертом этаже.

Всего с начала года в Череповце от падения с высоты погибли семь человек, сообщает официальный сайт мэрии.