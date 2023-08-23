В Череповце годовалый ребёнок выпал из окна на четвертом этаже

[ Происшествия ]

Утром 22 августа из окна дома на улице Боршодской в Череповце выпал маленький ребенок.

Директор городского Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков рассказал журналистам, что мальчик после падения плакал, приехала скорая и увезла его в больницу. Сейчас ребенок, возраст которого 1 год и 8 месяцев, находится в реанимации.

Известно, что выпал он из квартиры на четвертом этаже.

Всего с начала года в Череповце от падения с высоты погибли семь человек, сообщает официальный сайт мэрии.

 

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В Череповце годовалый ребёнок выпал из окна на четвертом этаже
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