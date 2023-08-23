В Бабаевском округе служебная собака колонии помогла найти заблудившегося в лесу

Пёс Лициан, служащий в отделе охраны колонии 20 в Устюжне, помог найти заблудившегося в лесу человека.

Инцидент произошел в Бабаевском округе. В полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 19-летний сын ушел за ягодами и не вернулся. Сначала пропавшего искала полиция, затем к розыскным мероприятиям был привлечен старший инструктор-кинолог кинологической группы отдала охраны ФКУ ИК-20 УФСИН России по Вологодской области Николай Пушкин со своей служебной собакой по кличке Лициан.

"Спустя двое суток благодаря высоким профессиональным навыкам кинолога и помощи служебной собаки пропавший гражданин был обнаружен живым и здоровым в лесном массиве в домике на Коровинском озере, которое находится в 18 км от города Бабаево", - сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.