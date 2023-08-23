Запрет на беспилотники вводится в Вологодской области с 1 сентября

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в соцсети, что с 1 сентября в регионе будет введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Исключение будет сделано для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур.

Кувшинников отметил, что во многих других регионах России запрет на беспилотники действует уже сейчас.

- С начала СВО этот вид техники активно применятся противником для нанесения ударов по приграничным и тыловым регионам России, а также сбору разведывательной информации о гражданских и военных объектах, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуре, - пояснил губернатор.

Глава региона также напомнил, что полеты на дельтапланах и парапланах допускаются исключительно с разрешения органов местного самоуправления и при условии их регистрации (учета) в Росавиации.